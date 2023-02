Quaresima: Fidenza, cinque lectio del vescovo Vezzoli dal titolo “Ripartire da Dio”

Quest’anno per il Tempo di Quaresima il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, propone alla diocesi la lectio divina con il titolo “Ripartire da Dio”. Al centro, cinque brani tratti dall’Antico Testamento.

Gli incontri avranno luogo tutti i giovedì in cattedrale, a Fidenza, con inizio alle 20.30 (è possibile seguire gli incontri anche in diretta streaming collegandosi al canale YouTube “Diretta Cattedrale San Donnino Fidenza”). Il primo appuntamento è per il 23 febbraio su “Genesi 2,7-9; 3,1-7”; il 2 marzo su “Genesi 12,1-4a”; il 9 marzo su “Esodo 17,3-7”; il 16 marzo su “1Samuele 16,1-13”; il 23 marzo su “Ezechiele 37,12-14”.