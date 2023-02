Riforma costituzionale: Asvis, il 22 febbraio a Roma un live su ambiente e giovani generazioni un anno dopo

Si terrà il 22 febbraio, alle 10 a Roma, l’Asvis live “Costituzione, ambiente e future generazioni: un anno dopo, a che punto siamo?”. L’evento, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, vuole essere l’occasione per riflettere con rappresentanti delle istituzioni e della società civile sulle conseguenze della riforma costituzionale approvata pressoché all’unanimità nel febbraio 2022, celebrando il primo anniversario del conseguimento di uno dei più importanti risultati: l’inserimento in Costituzione del principio di “giustizia intergenerazionale” alla base del concetto di sviluppo sostenibile.

“Una riforma di tale portata, che accelera il passo verso l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, non può non determinare importanti cambiamenti delle politiche e dei comportamenti degli operatori economici, sociali e istituzionali”, si legge nella presentazione dell’evento. Ad animare la riflessione interverrà, tra gli altri, anche il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Interverranno fra gli altri anche Simone Morandini (Facoltà teologica del Triveneto); Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis; Nazario Pagano, presidente Commissione affari costituzionali della Camera. Le conclusioni sono affidate al presidente Asvis, Pierluigi Stefanini.

Sarà possibile partecipare in presenza presso la Biblioteca Casanatense di Roma (in via di S. Ignazio, 52), registrandosi al modulo dedicato fino a esaurimento posti. Si potrà seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali dell’Alleanza: sito Asvis, pagina Facebook, canale YouTube e account Twitter @Asvisitalia con l’hashtag #AsvisLive.