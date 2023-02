Quaresima: Bologna, domani in cattedrale celebrazione con il card. Zuppi per il Mercoledì delle Ceneri

Mercoledì 22 febbraio alle ore 17.30 in cattedrale l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi celebrerà la messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri per l’inizio della Quaresima. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Giovedì 23, alle ore 10, nell’aula magna del Seminario (piazzale Bacchelli, 4) l’arcivescovo parteciperà al “Giovedì dopo le Ceneri” in preparazione dell’annuncio pasquale dal titolo “La speranza cristiana sulla risurrezione nel contesto socio-culturale attuale”. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Teologia dell’evangelizzazione della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, della quale il card. Zuppi è gran cancelliere.