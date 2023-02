Quaresima: Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, nelle 3 diocesi lectio divina e statio quaresimali con il vescovo Cirulli

Una Quaresima nel segno della comunione e della collaborazione tra le diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca guidate dall’unico pastore mons. Giacomo Cirulli.

La programmazione delle celebrazioni e dei momenti pastorali risponde all’esigenza e al progetto di unità individuato da Papa Francesco per queste Chiese dell’alto casertano, le prime due unite in persona episcopi, la terza in amministrazione apostolica. Il lavoro congiunto degli Uffici liturgici, con il supporto degli Uffici per le comunicazioni, mette a disposizione dei fedeli momenti di preghiera, di ascolto, di conoscenza, di approfondimento teologico e culturale: statio e lectio divina sono le formule individuate per l’itinerario quaresimale che vedrà il vescovo presente in tutti e tre i territori diocesani nelle cattedrali, chiese parrocchiali e rettorie che ospiteranno i momenti pastorali.

Si tratta di un percorso che provoca la fede e chiede come risposta a questa intimità con Dio un’autentica esperienza di carità: l’impegno che il vescovo Cirulli chiede ai fedeli delle tre diocesi si pone in linea con quello Chiesa cattolica italiana che ha previsto per il prossimo 26 marzo una colletta straordinaria in tutte le chiese da destinare alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto lo scorso 6 febbraio (la quaresima del 2022 ha visto le Diocesi impegnate nel sostegno economico della popolazione ucraina). È possibile già dall’inizio della Quaresima raccogliere le offerte che successivamente le parrocchie invieranno alle Caritas diocesane che destineranno le risorse per le emergenze in corso secondo le indicazioni della Conferenza episcopale italiana.