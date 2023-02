Quaresima: Perugia, per il Mercoledì delle Ceneri mons. Maffeis presiede 2 celebrazioni, una in cattedrale e l’altra nella chiesa dell’Università degli studi

Domani, 22 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, i credenti in Cristo entrano nel “tempo forte” della Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua, cuore dell’anno liturgico culminante nella Passione, Morte e Risurrezione del Signore, che, si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi, “la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve è chiamata a vivere con sobrietà nella vita quotidiana e nel raccogliersi maggiormente nella preghiera personale, familiare e comunitaria (parrocchie e comunità religiose). Ai gesti di penitenza, perdono e riconciliazione di ogni credente seguano anche segni di solidarietà e vicinanza ai tanti fratelli e alle tante sorelle in gravi difficoltà della porta acconto e della società intera”. Basti pensare all’opportunità di non fare mancare il proprio contributo ai progetti messi in atto dalla Caritas diocesana, come “Una spesa per tutti” e “Adotta un affitto”, per le numerose famiglie sempre più in crisi a causa della perdita del lavoro e del caro-vita. Non mancano, purtroppo, le emergenze umanitarie internazionali per le quali la Caritas italiana ha avviato progetti di prossimità di medio-lungo periodo a favore delle popolazioni terremotate della Turchia e della Siria e della martoriata Ucraina. “La Quaresima, oltre ad essere tempo di rigenerazione nella fede e di riconciliazione con sé stessi e con il Signore, nel prepararsi a rivivere il mistero più grande, quello della Risurrezione di Cristo per la salvezza del mondo, è anche opportunità per dedicare particolare attenzione-riflessione alle fragilità della società e alle emergenze umanitarie. I credenti vengono esortati a vivere al meglio questo ‘tempo forte’ partecipando con intensa devozione alle diverse celebrazioni liturgiche che lo caratterizzano, ad iniziare dal Mercoledì delle Ceneri”, ricorda la nota.

A Perugia l’arcivescovo Ivan Maffeis presiederà, domani pomeriggio, due celebrazioni con il rito della benedizione ed imposizione delle ceneri sul capo: la prima, in cattedrale, alle ore 18; la seconda, nella chiesa dell’Università degli studi, alle ore 19.15, animata dalla Pastorale universitaria.

Sempre in cattedrale, ogni venerdì di Quaresima, dal 24 febbraio al 31 marzo, alle ore 17.15, si terrà la Via Crucis, e nelle cinque domeniche di Quaresima, dal 26 febbraio al 26 marzo, alle ore 17, la meditazione quaresimale e a seguire l’adorazione eucaristica e la santa messa. Le meditazioni saranno tenute dall’arcivescovo Maffeis (domenica 5 marzo) e dai canonici della cattedrale.