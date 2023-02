Papa Francesco: rescritto che conferma la Traditionis Custodes

L’uso delle chiese parrocchiali per i gruppi che celebrano con il rito preconciliare, come pure l’uso del messale antico da parte di sacerdoti ordinati dopo il 16 luglio 2021, può essere concesso dal vescovo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Santa Sede. A ribadirlo è il Papa, con un rescritto – diffuso oggi – che conferma quanto già stabilito nel Motu proprio Traditiones Custodes. Dopo aver ribadito che i due casi in questione sono “dispense riservate in modo speciale alla Sede Apostolica”, e che quindi i vescovi sono obbligati a chiedere l’autorizzazione alla Santa Sede, il Papa dispone: “Qualora un vescovo diocesano avesse concesso dispense nelle due fattispecie sopra menzionate è obbligato a informare il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti che valuterà i singoli casi”. Infine, con il nuovo rescritto Francesco “conferma quanto stabilito” nelle risposte ai dubia emersi dopo la pubblicazione di Traditionis Custodes.