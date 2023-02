Salute: Roma, Guardia costiera e Fondazione Policlinico universitario Campus Biomedico insieme per il benessere dei militari 

Foto Uff stampa Campus Biomedico

Oggi a Roma, presso la sede del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, l’amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Campus Biomedico, Paolo Sormani, e il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, hanno siglato una convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore del personale militare del Corpo in servizio attivo, come pure dei loro familiari.

La convenzione, della durata di 12 mesi, “si propone – altresì – lo scopo di abbinare l’attività clinico-assistenziale del Campus Biomedico all’immagine della Guardia costiera – si legge in un comunicato -, un’organizzazione da sempre al servizio della collettività e per questo premiata dalla fiducia dei cittadini. L’accordo promuove e diffonde, inoltre, attraverso il personale delle Capitanerie di Porto il fondamentale concetto della prevenzione sanitaria secondaria, considerata presidio di assoluta rilevanza ai fini della tutela della salute”.

A margine dell’incontro, l’ammiraglio Carlone ha espresso parole di soddisfazione per la collaborazione instaurata tra le due istituzioni “che attesta l’attenzione per il personale, che potrà contare sull’altissima professionalità dei medici della Fondazione Policlinico universitario Campus Biomedico al fine di tutelare e garantire ulteriormente le proprie condizioni di salute”.

“Un’assistenza sanitaria che unisce competenza professionale, attenzione alla persona e rispetto dei più alti standard di sicurezza e qualità” ha concluso Sormani, “per salvaguardare salute e qualità di vita delle donne e degli uomini di un’organizzazione, come la Guardia costiera, da sempre al servizio dei cittadini”.