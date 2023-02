Germania: percorso quaresimale. Mons. Koch (Berlino) “prendere coscienza di se stessi e della convivenza in famiglia”

“7 settimane ben condite” è il motto delle campagne quaresimali del Gruppo di lavoro per l’educazione familiare cattolica (Akf) di quest’anno. Le coppie e le famiglie con bambini in età scolare sono invitate a vivere consapevolmente il tempo che va dal Mercoledì delle Ceneri a Pasqua. Le lettere di digiuno settimanali danno suggerimenti per la vita di coppia e familiare, offrono opportunità di discussione, trasmettono idee per provare esperienze insieme e stimoli spirituali. Inoltre, sono disponibili testi di accompagnamento e modelli di servizio per entrambi i gruppi di riferimento. Le lettere della campagna per le famiglie sono rivolte anche a madri e padri single o separati con i propri figli. Il presidente della Commissione per il matrimonio e la famiglia della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), l’arcivescovo di Berlino, mons. Heiner Koch, accoglie con favore le proposte per la Quaresima: “I cosiddetti tempi chiave dell’anno liturgico, che sono determinati dalla preparazione alle grandi feste religiose di Natale e Pasqua, possono contrastare piacevolmente con la routine del liturgico ciclo annuale. All’inizio del nuovo anno, la Quaresima invita a prendere più coscienza di se stessi e della convivenza in famiglia. Voglio incoraggiare tutte le coppie e le famiglie, i genitori e i bambini a scoprire la Quaresima per il loro rinnovamento personale”.

“Siamo molto sotto pressione nella nostra vita quotidiana. Le lettere di digiuno settimanali sono un invito a dare uno sguardo nuovo alla nostra vita familiare e alla nostra collaborazione con un colorato mix di proposte”, affermano Franziska Feil e Lisa Mattern, portavoci dell’Akf.