Vaticano: Segreteria di Stato, accessibile tutta la serie “Ebrei”

È stata ultimata la lavorazione dei file per rendere consultabile, sul proprio sito internet, l’intera serie archivistica “Ebrei” dell’Archivio storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali (Asrs), composta da 170 volumi contenenti richieste di aiuto rivolte a Papa Pio XII da ebrei, battezzati e non, di tutta Europa, dopo l’inizio delle persecuzioni razziali. Il 70% della documentazione – ricorda la Sala stampa vaticana – era stato reso liberamente accessibile su internet il 23 giugno scorso. Ora la pubblicazione virtuale della serie è stata completata, rendendo integrale la consultazione on-line dei documenti digitalizzati. A corredo di questi ultimi, si è resa disponibile anche una seconda edizione ampliata dell’inventario analitico, in cui si riportano i nominativi di tutti i richiedenti di aiuto rilevati nelle oltre 2.500 pratiche che compongono la serie.