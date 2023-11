Diocesi: Massa Carrara, domani ad Aulla inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di formazione teologico-pastorale “San Francesco Fogolla”

È in programma per la serata di domani, venerdì 17 novembre, l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di formazione teologico-pastorale “San Francesco Fogolla” della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. A presiederla sarà il vescovo Mario Vaccari, dalle 18 ad Aulla (MS) presso la “Sala delle Muse”. Per l’occasione sarà presente Adriano Fabris, docente ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Pisa, noto in Italia e all’estero, anche oltre l’ambito strettamente accademico, per i suoi studi di etica generale e delle comunicazioni e di filosofia delle religioni. Fabris terrà una riflessione intitolata “La fede scomparsa. Cristianesimo e problema del credere”, titolo anche di una sua recente pubblicazione per conto dell’Editrice Morcelliana.

L’incontro pubblico – viene spiegato in una nota – intende aprire ufficialmente le attività di formazione della Scuola che dallo scorso ottobre ha aperto i battenti, ad Avenza presso i locali della parrocchia di Maria Mediatrice (Covetta) nella sera di martedì, mentre il mercoledì si svolge ad Aulla presso i locali della parrocchia di san Caprasio.