Facoltà teologica Triveneto: nel nuovo numero di Studia patavina focus su “Teologia e scienze religiose. Nodi da sciogliere”

È in uscita il nuovo numero di Studia patavina (2/2023), la rivista della Facoltà teologica del Triveneto (Fttr), con un focus dal titolo “Teologia e scienze religiose. Nodi da sciogliere”, a cura di Andrea Toniolo (Fttr) e Leonardo Paris (Istituto superiore di Scienze religiose “Romano Guardini” di Trento), scaricabile gratuitamente dal sito www.fttr.it.

Sette articoli presentano il percorso di riflessione promosso dalla Facoltà e offrono un contributo di pensiero a un tema dominante oggi nel dibattito italiano: il rapporto fra la teologia e le scienze religiose e la loro rilevanza nello spazio pubblico. La questione è delineata da Andrea Toniolo, preside della Facoltà, nell’editoriale dal titolo “Istituti superiori di Scienze religiose: hanno ancora senso?”, dove scrive: “La peculiarità della teologia italiana è a mio avviso la sua forte connotazione pastorale, ovvero il suo legame con le esigenze delle chiese, che ha permesso di formare pastori e laici non in modo ‘accademico’ astratto, autoreferenziale, ma molto attento all’esperienza della fede”.

In Italia, fuori Roma (che costituisce una situazione a sé stante a motivo delle pontificie università), esistono attualmente più di ottanta centri teologici, di cui otto sono sedi delle Facoltà teologiche regionali, e 43 sono Istituti superiori di Scienze religiose (Issr). Gli studenti sono più di diecimila, dei quali più di seimila appartengono agli Issr e sono laici e laiche.

Peculiarità e criticità connotano la teologia in Italia: fra le prime il legame con la realtà locale ecclesiale (la presenza capillare nel territorio e il grande interesse per la teologia da parte dei laici), la buona qualità didattica dei docenti, la solidità dell’indirizzo pedagogico-didattico. La strutturazione dei percorsi, tuttavia, è oggetto di dibattito per tanti motivi, “tra cui – evidenzia Toniolo – la revisione dell’architettura delle discipline, la poca rilevanza della teologia nello spazio pubblico, l’incerta sostenibilità e sensatezza accademica di due binari quasi paralleli”.

