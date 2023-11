Scout: il presidente Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale i responsabili dell’Agesci

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale in occasione del 50° anniversario della fondazione, Daniela Ferrara e Fabrizio Marano, capo guida e capo scout d’Italia, Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti del Comitato nazionale e p. Roberto del Riccio, assistente ecclesiastico generale dell’Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani). All’attenzione del presidente, le tematiche di rilievo che guidano il percorso dell’Associazione (immergersi nel Creato, crescere cittadini attivi e curare relazioni autentiche), le prossime celebrazioni per i cinquant’anni della fondazione dell’Agesci che ricorreranno nel 2024 e la “Route nazionale delle Comunità capi” che ha come tema Generazioni di felicità.