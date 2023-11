Seminari: card. Zuppi, nuova “Ratio” documento “di grande importanza per i preti e la formazione del clero”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

(da Assisi) “C’è stata un’importante discussione, è stato fatto un bel lavoro sugli emendamenti presentati”. Lo ha reso noto ai giornalisti il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, durante la conferenza stampa di chiusura dell’Assemblea dei vescovi italiani ad Assisi. Il riferimento è alla nuova “Ratio” per i seminari, approvata durante i lavori. “Tutto ci è stato richiesto dal Dicastero, e ora presenteremo il documento al Dicastero per la riconferma e l’attuazione”, ha informato il presidente della Cei. Il testo, infatti, emendato secondo le indicazioni dell’Assemblea, sarà ora sottoposto alla conferma da parte del Dicastero per il Clero: “La gestazione è stata abbastanza lunga, il rischio era di arrivare fuori tempo massimo”, ha commentato Zuppi, definendo il nuovo documento, che offre orientamenti comuni e indicazioni condivise perché ogni singola Conferenza episcopale regionale possa costruire il progetto formativo dei propri seminari, un documento “di grande importanza per i preti e la formazione del clero”.