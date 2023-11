Giornata mondiale poveri: Caritas Orvieto-Todi, domani evento per i 50 anni della fondazione

“Non distogliere il tuo sguardo dai poveri”. Questo lo slogan che accompagna le celebrazioni per i 50 anni della fondazione della Caritas diocesana di Orvieto-Todi che si terranno nella mattinata di domani, sabato 18 novembre, presso la parrocchia di San Crispino in Ponte del Sole (Orvieto), dove sarà inaugurata la nuova sede.

Si comincia alle 10 con la preghiera, cui seguirà un momento introduttivo, la proiezione di un video commemorativo e testimonianze. Alle 11.15, poi, le testimonianze degli ex direttori. Nella seconda parte della mattinata, dopo i saluti istituzionali, prevede la lectio del vescovo diocesano, mons. Gualtiero Sigismondi, su “Il servizio della carità in questo tempo” seguita dalla presentazione delle “Prospettive pastorali per i prossimi anni” a cura di don Marco Gasparri, nuovo direttore della Caritas, di Irene Grigioni, vicedirettore, e Paolo Persiani, amministratore.