Diocesi: Mantova, il 18 novembre la presentazione del rendiconto economico 2022

“Le comunità cristiane nella corresponsabilità e nella sostenibilità dell’uso dei beni” è il titolo del convegno in programma sabato 18 novembre, dalle 9.15, a Mantova, nell’Aula magna del Centro pastorale diocesano. Obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota, “presentare il rendiconto economico della diocesi relativo all’anno 2022, e condividere alcune proposte operative che riguardano le sfide future in materia di gestione e amministrazione dei beni, per la vita e la missione delle nostre comunità parrocchiali”. “La condivisione tra sacerdoti, membri dei consigli per gli affari economici, responsabili dei servizi della curia, e l’approfondimento di alcuni temi prioritari attraverso l’ascolto di alcune testimonianze di esperienze significative, sarà un’opportunità di crescita e di comunione per tutta la nostra Chiesa diocesana”, conclude la nota.