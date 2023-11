Elezioni Usa: vescovi, appello per la riduzione della tensione politica e della rabbia che si scatena in occasione delle competizioni elettorali

(Da New York) La versione aggiornata di “Formare le coscienze per una cittadinanza fedele”, la nuova guida elettorale che i vescovi statunitensi hanno prodotto in vista delle elezioni, include vari inserti e una sceneggiatura video, dove si pone un’enfasi particolare sul diritto dei genitori di proteggere i propri figli dall’“ideologia di genere” e sui rischi di ridefinizione del matrimonio, come sulle minacce alla libertà religiosa e sulle sofferenze dei migranti. I vescovi lanciano, nell’introduzione, anche un appello per la riduzione della tensione politica e della rabbia che si scatena in occasione delle competizioni elettorali. L’arcivescovo di Baltimora William Lori, a guida della commissione che ha redatto la lettera ha chiarito che i vescovi non suggeriscono nessun candidato o partito, ma vogliono “aiutare, innanzitutto, i singoli membri della Chiesa a formare la propria coscienza”. A proposito della revisione dell’intero documento rimandata a dopo le elezioni, Lori ha auspicato un processo di natura sinodale che esplori vari argomenti, includendovi l’ambiente, che per il vescovo Burbidge, del comitato pro-life, “è la nostra priorità preminente perché rappresenta l’attacco diretto contro la vita umana”, come provano le catastrofi naturali che negli ultimi anni si sono abbattute violentemente sul Paese. Sempre mercoledì, i vescovi hanno votato a stragrande maggioranza di scrivere una lettera a Papa Francesco per sostenere la nomina del cardinale John Henry Newman a “dottore della Chiesa”, per il valore dei suoi contributi teologici.