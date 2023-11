Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani convegno sulla “Lotta agli abusi nella Chiesa”

Al progetto “Il coraggio di guardare”, con cui la diocesi di Bolzano-Bressanone affronta i casi di abusi e altre forme di violenza in ambito ecclesiale, è dedicato il convegno promosso dal Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Appuntamento venerdì 17 novembre, dalle 9 alle 12.30, nel Centro pastorale a Bolzano.

Il progetto poggia su tre fasi per affrontare gli abusi e le altre forme di violenza in ambito ecclesiale: chiarire, elaborare, prevenire. La prima priorità è coinvolgere le persone interessate e ascoltarle: pertanto al convegno persone vittime di abusi prenderanno la parola per raccontare esperienze, preoccupazioni e desideri riguardo al progetto diocesano. Durante i lavori saranno presentati anche i componenti del gruppo direttivo incaricato di accompagnare il progetto mentre esperti forniranno informazioni sulla protezione dei dati e dei diritti personali. Il convegno si concluderà con una sintesi dei contenuti trattati e dei prossimi passi.

All’appuntamento annuale sono invitati sacerdoti, insegnanti, responsabili e collaboratori di istituzioni e associazioni ecclesiali e tutti gli interessati alla realizzazione del progetto “Il coraggio di guardare”.