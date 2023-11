Assemblea Cei: comunicato finale, i vescovi hanno ascoltato la testimonianza di una vittima di abusi

(da Assisi) Alla vigilia della III Giornata di Preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi (18 novembre 2023), i vescovi hanno ascoltato la toccante audio-testimonianza di una vittima di abusi già incontrata dalla presidenza Cei e che fa parte di un gruppo di vittime che si sono rese disponibili ad accompagnare il lavoro del Servizio nazionale per la tutela dei minori. È quanto si legge nel comunicato finale della 78ª Assemblea generale straordinaria dei vescovi italiani, che si chiude oggi ad Assisi. Tra gli elementi più significativi della seconda Rilevazione sulla rete territoriale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, presentata oggi al termine degli assise, il numero degli incontri formativi che si è triplicato, così il numero degli incontri formativi. Si è inoltre dato seguito alle Linee di azione approvate dalla 76ª Assemblea generale (23-27 maggio 2022), in particolare circa la diffusione capillare dei Servizi e dei Centri di ascolto. Intanto, stanno proseguendo le attività che vedono coinvolti l’Istituto degli Innocenti di Firenze e il Centro Interdisciplinare sulla vittimologia e sulla sicurezza dell’Università di Bologna attraverso la predisposizione di una griglia di lettura di dati statistici. Allo studio poi altre iniziative per favorire l’ascolto anche a livello nazionale e la preparazione di operatori specializzati nell’ambito penale canonico.