Messico: i vescovi incontrano il presidente della Repubblica López Obrador. Presentata preoccupazione su pace e migranti

Il presidente della Repubblica messicana, Andrés Manuel López Obrador, ha chiesto di incontrare i vescovi del Messico, riuniti in questi giorni nella CXV assemblea plenaria, nella sede della Conferenza episcopale messicana (Cem), nella periferia di Città del Messico.

La visita si è svolta ieri. Il presidente della Cem, mons. Rogelio Cabrera López, ha accolto il presidente e, di fronte all’assemblea, gli ha presentato i temi in discussione, come il problema della decomposizione del tessuto sociale, il processo di costruzione della pace in Messico e, in particolare, la preoccupazione della Chiesa per il problema umanitario dei migranti in tutto il Paese.

Durante il suo intervento, riferisce la Cem in un comunicato stampa, “il presidente López Obrador ha parlato dei temi che solitamente presenta nelle sue relazioni durante le conferenze stampa quotidiane sui temi degli investimenti esteri, dell’occupazione, delle rimesse, della stabilità economica, del problema della tossicodipendenza, tra gli altri, con dati molto ottimistici. Ha sottolineato il valore della famiglia in Messico come uno dei suoi principali valori e punti di forza”. Infine, ha espresso il suo rispetto per la Chiesa cattolica in Messico e la sua ammirazione per Papa Francesco.