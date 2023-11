Infanzia e adolescenza: Agia, “vincere il silenzio, riconoscere, prevenire e contrastare la violenza sui minorenni”

“Vincere il silenzio. Riconoscere, prevenire e contrastare la violenza sui minorenni”. È il leitmotiv delle iniziative che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) promuove per la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre.” Nessun bambino dovrebbe mai subire violenza. Né fisica, né psicologica. Eppure ogni giorno la cronaca riporta storie di abusi e maltrattamenti, molto spesso compiuti all’interno della cerchia familiare o da adulti di riferimento, come animatori, istruttori sportivi o volontari. Inoltre sono sempre più frequenti casi di violenza di genere fra coppie di adolescenti. In generale il sistema di tutela deve fare i conti con una frammentazione normativa che ha bisogno di essere superata”, osserva l’Agia.

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia 2023 l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha deciso di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla questione, indirizzando a Parlamento e Governo una serie di proposte concrete, da mettere in atto subito. Interventi adeguati, puntuali ed efficaci in termini di prevenzione e contrasto, in particolare in quei settori dove i minorenni sono più esposti al rischio di maltrattamenti o abusi.

L’Autorità garante Carla Garlatti incontrerà la stampa per anticipare le sue proposte e rispondere alle domande dei giornalisti lunedì 20 novembre, alle ore 10, all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. Nel pomeriggio, alle ore 15, le proposte saranno poi presentate a istituzioni, rappresentanti del Terzo settore ed esperti.