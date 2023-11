Giornali Fisc: Gorizia, nuova veste grafica per il sito web della “Voce Isontina”

Alla vigilia di un anniversario importante, il 60° di fondazione, il settimanale diocesano di Gorizia, “Voce Isontina” ha rinnovato la veste grafica del sito web www.voceisontina.eu.

“Indirizzo, logo e, ovviamente, stile nel ‘fare notizia’ rimangono invariati”, viene assicurato, sottolineando che “il nuovo portale si presenta più colorato, con foto e caratteri più grandi, quindi di più facile lettura”.

In alto, di facile fruizione, il menù principale nel quale è possibile trovare i collegamenti diretti alle sezioni Notizie (suddivise in Società, Chiesa, Cultura, Musica-Sport-Spettacoli), Dai Decanati, Editoriali, Rubriche, Media, Speciali, Rivista (dove si può sfogliare la versione digitale di “Voce Isontina”) e Shop (al momento ancora non attivo).

Nuove anche le sezioni Rubriche – al cui interno è possibile trovare La Parola, Fra le Righe, Gocce di Carità, Go!2025, Friûl di Jevât e Unitalsi – e Speciali, dove verranno raccolti tutti gli approfondimenti su tematiche rilevanti proposte dal settimanale diocesano.

Non mancano poi gallerie di foto e collegamenti diretti a pagine esterne quali YouTube con “Vivere la Parola”, dove ogni settimana viene data lettura del Vangelo della domenica, gli aggiornamenti dall’Agenzia di stampa Sir, Vatican Media Live…

Dalla redazione annunciano poi che “le novità non sono finite: è in fase di sviluppo infatti anche un’app per cellulare, che vi consentirà di poter avere sempre con voi, a portata di ‘click’ il settimanale diocesano”.