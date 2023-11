Diocesi: Pozzuoli, domani il terzo incontro per dare supporto psicologico contro la paura per il bradisismo

Domani, venerdì 17 novembre, dalle ore 18 alle 20, nel teatro della parrocchia Sant’Artema in Monterusciello (via Amedeo Modigliani, 2), si svolge il terzo appuntamento di una serie d’incontri fortemente voluti dal vescovo di Pozzuoli e di Ischia, don Carlo Villano, organizzati dall’Associazione “Per l’Emdr in Italia”, con il Centro di psicoterapia “Una Base Sicura” di Napoli e la partecipazione dell’Ordine degli Psicologi della Campania, guidati dal presidente Armando Cozzuto.

“Gli incontri, tenuti da esperti del Centro coordinato dalla supervisor facilitator Emdr Sonia Collaro, vogliono offrire supporto psicologico e prevenzione dello stress cronico. Gratuiti e ad accesso libero, sono rivolti a tutti coloro che a causa del fenomeno sismico degli ultimi mesi sentono la necessità di essere sostenuti nella gestione dell’ansia e del panico”, spiega una nota della diocesi.

I primi due appuntamenti, che si sono svolti il 10 novembre, hanno suscitato grande interesse nei partecipanti. “Nella comunità parrocchiale Immacolata e S. Raffaele di Agnano – dove, grazie alla sensibilità del parroco don Mariano Amirante, sono già stati organizzati nei mesi scorsi alcuni momenti di sensibilizzazione con i genitori dei bambini del catechismo, insieme ad operatori della Protezione civile – erano presenti numerose famiglie, che hanno posto una serie di domande legate alle paure che si sono sviluppate soprattutto a seguito dello sciame sismico degli ultimi periodi. Nell’auditorium del Villaggio del Fanciullo a Pozzuoli, che ha ospitato l’altro incontro, particolarmente sensibili sono apparse diverse insegnanti, con le quali è stato possibile condividere le problematiche e le metodologie utilizzate con gli studenti”, conclude la nota.