Striscia Gaza: gli esperti dell’Onu, “le gravi violazioni commesse da Israele indicano un genocidio in atto contro il popolo palestinese”

“Le gravi violazioni commesse da Israele contro i palestinesi all’indomani del 7 ottobre, in particolare a Gaza, indicano un genocidio in atto”: lo hanno affermato oggi gli esperti delle Nazioni Unite, che hanno prove di un “crescente incitamento al genocidio”, dell’intento palese di “distruggere il popolo palestinese sotto occupazione”, di forti appelli per una “seconda Nakba” a Gaza e nel resto del territorio palestinese occupato e “dell’uso di armi potenti con impatti intrinsecamente indiscriminati, con conseguente colossale numero di vittime e distruzione delle infrastrutture di sostentamento della vita”. La dichiarazione è stata diffusa oggi dalle Nazioni Unite.