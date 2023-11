Diocesi: Venezia, torna la festa della Madonna della Salute. Sabato apertura ponte votivo, martedì 21 messa solenne con il patriarca Moraglia

Una festa per la fede del popolo di Dio: questa è da sempre la celebrazione annuale, il 21 novembre, della festa della Madonna della Salute per i veneziani. Non una semplice ricorrenza tradizionale, ma un vero rinnovarsi del rapporto con il Signore attraverso la devozione alla Vergine Maria. Come è noto alla basilica della Salute vengono tutti, piccoli e anziani, giovani, famiglie ed anche chi è più “lontano” dalla comunità cristiana.

Questa sera alle 20.45 vi sarà una apertura serale della basilica e un momento di preghiera curato dagli studenti universitari veneziani. Centro di tutte le celebrazioni la messa solenne presieduta dal patriarca Moraglia martedì 21 alle ore 10, che sarà anche trasmessa in diretta televisiva su Antenna 3 (canale 10). Alla messa parteciperanno le autorità civili e militari, il Capitolo della cattedrale di San Marco, le IX Congregazioni del clero veneziano, i religiosi ed i rappresentanti delle Scuole grandi e degli Ordini cavallereschi. Il primo atto solenne, invece, sarà l’apertura del ponte votivo sabato 18 alle ore 12 con la benedizione del patriarca. Lunedì 20 novembre ci sarà in serata il pellegrinaggio dei giovani con Moraglia, che partirà da campo San Maurizio alle 18.30 e terminerà alla Salute con la testimonianza del gruppo musicale “The Sun”.

Molte le messe ed i momenti di devozione e spiritualità curati alla Salute dalla comunità del Seminario patriarcale che in questi giorni ha anche preparato ed addobbato la basilica. La sera di martedì 21, alle 22, l’ultima celebrazione in programma, un momento a cui i veneziani sono ormai molto affezionati: la preghiera di Compieta con il canto dell’antifona “Salve Regina”. Mercoledì 22 infine, alle ore 16.45, l’omaggio musicale dei cori parrocchiali alla Madonna.