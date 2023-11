Colombia: al via a Bogotá maratona di solidarietà per ricostruire una parrocchia nel quartiere povero e violento di Ciudad Bolívar

Il card. Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá e presidente della Conferenza episcopale della Colombia, ha dato ufficialmente il via ieri alla terza maratona di solidarietà promossa dall’arcidiocesi di Bogotá. In questa occasione, l’iniziativa mira a raccogliere fondi per la ricostruzione della parrocchia di San José Gabriel Brochero, situata nel quartiere Juan José Rondón di Ciudad Bolívar, quartiere tra i più poveri e difficili di tutto il Paese, nella periferia sud della capitale.

La maratona, che questa volta ha come slogan “Perché la fede è azione!” e che si svolgerà fino al 17 novembre con una copertura speciale sul canale Teleamiga, mira non solo alla costruzione della struttura fisica della chiesa, ma anche all’inserimento di programmi e attività che possano portare benefici significativi alla comunità a livello spirituale, sociale ed educativo. “Una parrocchia è una comunità di uomini e donne di tutte le età, bambini, giovani, adulti, con un parroco e con Cristo al centro, Cristo che cammina con noi. Nella parrocchia impariamo ad amarci, a rispettarci, a interagire come fratelli e sorelle, a vivere la fraternità e soprattutto a costruire insieme un cammino di speranza”, ha detto il card. Rueda.

Durante le due precedenti edizioni di questa campagna di solidarietà (2021 e 2022), sono stati raccolti più di 1.000 milioni di pesos, cifra utilizzata per rafforzare l’azione sociale della Chiesa cattolica di Bogotá, a beneficio di coloro che vivono in strada, i venditori informali, i bambini vulnerabili, i migranti, i giovani con disabilità, gli anziani e le donne capofamiglia.