Diocesi: Avezzano, domani congresso fondativo del Movimento studenti di Azione Cattolica

“Un Noi + grande. Studenti capaci di prospettiva”. Questo il titolo del congresso diocesano fondativo del Movimento studenti di Azione Cattolica (Msac) in programma domani, venerdì 17 novembre, ad Avezzano. Dalle 15, presso l’aula magna del liceo “Benedetto Croce”, dopo l’introduzione e la preghiera iniziale guidata dal vescovo Giovanni Massaro, interverrà Ludovica Mangiapanelli, vicesegretaria nazionale del Msac. Verrà poi discusso il documento congressuale e si procederà all’elezione dei segretari. “Il Msac – commenta il presidente diocesano di Azione Cattolica, Massimiliano De Foglio – è espressione pratica di come i nostri giovanissimi riescono ad essere missionari nella scuola e nella società di oggi. Accompagniamoli con la nostra presenza oltre che con la preghiera in questo importante momento che andranno a vivere. Noi adulti vogliamo e dobbiamo camminare con loro”.