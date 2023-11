Missioni: mons. Autuoro presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli. Il benvenuto da Missio

Mons. Autuoro ritratto nella sede della Fondazione Missio (Foto Missio)

L’Assemblea generale straordinaria della Cei in conclusione dei lavori ad Assisi ha eletto monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare di Napoli, presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. Nato il 27 dicembre 1966 a Procida, in provincia di Napoli, monsignor Autuoro è entrato nel Seminario arcivescovile di Napoli nel 1985 ed è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1991. Dopo il diaconato, è stato nominato viceparroco in una parrocchia della città, svolgendo anche il ruolo di vice assistente ecclesiastico dell’Azione cattolica cittadina. In seguito è stato per otto anni formatore nel seminario di Napoli, collaborando attivamente con la Caritas locale. Nel 2000 è tornato nella sua isola come parroco, dove si è occupato soprattutto di pastorale giovanile fino al 2007, quando il cardinale Crescenzio Sepe lo ha nominato parroco di Santa Maria della Mercede in Sant’Orsola a Chiaia. È stato direttore del Centro missionario diocesano di Napoli e direttore generale della Fondazione Missio dal 2013 al 2018. Alla fine del mandato quinquennale è stato amministratore parrocchiale di San Marco di Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone e in seguito, dal 2019 al 2022 è stato rettore del Seminario arcivescovile di Napoli.

Monsignor Autuoro torna ora ad un aspetto fondamentale della sua vita di pastore: l’impegno missionario e la passione per l’ad gentes.

Nel ringraziare monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari e presidente emerito della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, e monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace e presidente ad interim della Commissione in attesa della nuova nomina, la direzione e il personale della Fondazione Missio, “che nei cinque anni del suo incarico hanno avuto modo di apprezzarne le doti umane e sacerdotali, augurano a don Michele Autuoro di esprimere le sue energie missionarie e la sua esperienza pastorale in questo nuovo incarico a servizio della Chiesa italiana”.