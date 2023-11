Austria: accordo tra Caritas Stiria e Banca Raiffeisen rilancia il fondo sociale “Noi aiutiamo”. Aumenta la povertà

La necessità di sostegno finanziario della popolazione è oggi più grande che mai e la necessità di aiuti per le persone a rischio di povertà continua ad aumentare: lo ha sottolineato oggi la Caritas Steiermark in un comunicato. L’organizzazione umanitaria e la Raiffeisen-Landesbank Steiermark continueranno quindi il loro fondo sociale “Noi aiutiamo – per la coesione sociale”, lanciato più di un anno fa. Poiché il numero delle persone a rischio povertà è attualmente in aumento, secondo Caritas e Raiffeisen rafforzano il fondo anche con una campagna speciale nel periodo prenatalizio. Per poter fornire un supporto mirato, Raiffeisen Steiermark preleverà dalle transazioni dei clienti tre centesimi di euro fino al 24 dicembre, ha annunciato Martin Schaller, direttore generale della Raiffeisen-Landesbank Steiermark. Ciò include prelievi di contanti e pagamenti con smartphone o carte di debito nei negozi. Il denaro così generato confluirà nel fondo “Noi aiutiamo”. La direttrice della Caritas Steiermark, Nora Tödtling-Musenbichler, ha descritto la collaborazione tra la Caritas e la Rlb Steiermark come “un aiuto di quartiere nel miglior senso della parola”. Perché sia i donatori che le persone che riceveranno il sostegno proverrebbero dalla Stiria. “È anche un segno di grande solidarietà nella nostra società. A causa dei prezzi elevati e dei redditi stagnanti, negli ultimi mesi molti stiriani sono sotto pressione e hanno difficoltà a gestire finanziariamente la propria vita”, spiega Tödtling-Musenbichler. Secondo la Caritas sono particolarmente colpite le persone con pensioni basse o redditi bassi, famiglie con più figli e genitori soli. Dall’inizio della collaborazione nell’autunno 2022 sono già stati raccolti quasi 400mila euro.