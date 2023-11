Associazioni: Acli Internazionali, a Monaco di Baviera seminario “Democrazia e mobilità europea, il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori”

Dal 18 al 20 novembre si terrà a Monaco di Baviera l’incontro internazionale di studi “Democrazia e mobilità europea: il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori”, promosso dalla Federazione delle Acli Internazionali, in collaborazione con Eza (Europäische Zentrum für Arbeitnehmerfragen), la piattaforma che raccoglie 70 organizzazioni europee e sostiene il dialogo e la ricerca sociale. Tre giorni di dibattiti, confronti e lavori di gruppo sul tema della giustizia sociale e sul ruolo dell’Europa nel costruire un futuro di pace. Si inizia il 18 novembre con la visita al Campo di concentramento di Dachau a cura del Dachau Concentration Memorial Site. In serata Matteo Bracciali, vicepresidente Federazione Acli internazionali, darà il via al seminario con una riflessione sul tema “Bilancio e prospettiva: L’Europa alla prova della storia”.

La giornata di domenica 19 novembre si svolgerà al Nh Collection München Bavaria e sarà incentrata su “L’Europa sociale, della pace e della mobilità: il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori”. Lunedì 20 novembre i gruppi di lavori si confronteranno sul tema “Mobilitiamoci per una Europa più giusta”.