Giornata mondiale poveri: Rimini, dal 19 al 25 novembre la “Settimana del servizio” rivolta ai giovani

Nella diocesi di Rimini, che domenica 19 novembre celebra la Giornata mondiale dei poveri, si inserisce un’iniziativa parallela dedicata ai giovani e al percorso che li vede impegnati fino alla Gmg diocesana prevista per sabato 25 novembre.

Si tratta, nello specifico, della “Settimana del Servizio”, proposta rivolta ai giovani riminesi della fascia d’età 18-35 anni che prevede la possibilità di svolgere, dal 19 al 25 novembre, una serie di attività sociali attraverso le tante realtà impegnate nella solidarietà presenti sul territorio. “Invitiamo i giovani a cercare una realtà dove prestare servizio, – spiega il responsabile della Pastorale giovanile don Alessandro Zavattini – e se non hanno un’idea precisa possono sbirciare tra le opportunità che abbiamo indicato”. Opportunità come l’Unità di Strada della Comunità Papa Giovanni XXIII (impegnata nell’assistenza alle persone senza fissa dimora), il Centro Italia-Cina della Comunità di Montetauro, le donazioni di sangue dell’Avis e la raccolta alimentare della parrocchia di San Raffaele (Rimini), oltre al servizio aiuto compiti “Con le ali di Chiara” (parrocchia della Riconciliazione), alla Caritas e al Piccolo Centro di Cattolica. Meta finale di questo percorso è la Gmg diocesana, dal titolo “L’altro è nelle nostre mani”, in programma sabato 25 novembre alle 20.45 presso la parrocchia della Grotta Rossa, a Rimini.