Associazioni: Ugci, dal 24 novembre a Catania convegno nazionale di studio “Quid est veritas? La dialettica verità-certezza nell’esperienza giuridica”

“Quid est veritas? La dialettica verità-certezza nell’esperienza giuridica”. Questo il tema del 73° Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci) da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Catania. Ad aprire i lavori, ospitati all’Università, sarà l’intervento del card. Francesco Coccopalmerio, consulente ecclesiastico centrale dell’Ugci, che alle 15.30 interverrà sul tema “Verità e certezza del diritto nella peculiare esperienza del diritto canonico”. Seguiranno poi la relazione generale introduttiva, a cura di Nicolò Lipari, e gli interventi di Francesco Viganò su “Verità e giustizia riparativa” e di Agatino Cariola su “Verità versus potere”.

La giornata di sabato 25 novembre prenderà il via alle 9 con la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Coccopalmerio al monastero San Benedetto e proseguirà con la sessione mattutina che prevede le seguenti relazioni: “Verità e certezza nell’esperienza costituzionale” tenuta da Stelio Mangiameli; “La ‘Conoscenza’ del fatto e del diritto: la dialettica tra verità e certezza nell’esperienza del processo amministrativo” proposta da Filippo Patroni Griffi; “La dialettica verità-certezza nella dottrina processualistica italiana a cavallo tra la fine della Prima Guerra mondiale l’avvento della Repubblica: Calamandrei, Carnelutti, Satta, Capograssi” con interventi di Roberta Tiscini su “Giudice e avvocati nella riflessione di Piero Calamandrei (a settant’anni da ‘Processo e democrazia’)” e di Andrea Panzarola su “Certezza e verità nella riflessione di Piero Calamandrei (a settant’anni da ‘Processo e democrazia’)”. Alle 13 il concerto offerto dal Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. La sessione pomeridiana (dalle 15.30 alle 18.30) del convegno prevede le seguenti relazioni: “Quid est veritas? Profili applicativi nel diritto civile” di Paolo Papanti Pelletier; “La bellezza della giustizia: in difesa dell’obbligo di verità delle parti” di Marco Gradi; “Giustizia per i crimini internazionali: l’esperienza delle commissioni per la verità e la riconciliazione” di Salvatore Zappalà.

Domenica 26 novembre, la sessione conclusiva del convegno (dalle 9.30 alle 11.30) vedrà i seguenti interventi: “Relazione di diritto processuale penale” di Franco Coppi; “Verità, certezza, trasparenza e prevedibilità: le sfide della digitalizzazione e dei Big Data” di Giuseppe Busia; “Verità, certezza e giustizia. Coordinate per il giurista cattolico” del card. Dominique Mamberti. Alle 12 il porporato presiederà la concelebrazione eucaristica nella cattedrale di Sant’Agata.