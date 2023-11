Assemblea Cei: comunicato finale, “preoccupazione per situazione internazionale e invocazione per la pace”

(da Assisi) La preoccupazione per la situazione internazionale e l’invocazione per la pace hanno caratterizzato tutte le sessioni dei lavori, ma in particolare quella di ieri, che si aperta con il videocollegamento con il card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha presentato la situazione attuale in Terra Santa. Un pensiero particolare alla Terra Santa e a tutti i conflitti in corso è stato rivolto dai vescovi italiani nella celebrazione eucaristica per la pace che si è svolta ieri pomeriggio nella Chiesa Inferiore della Basilica di San Francesco, al termine della processione partita dalla Basilica di Santa Chiara. È quanto si legge nel comunicato finale della 78ª Assemblea generale straordinaria dei vescovi italiani, che si conclude oggi ad Assisi. I presuli hanno approvato inoltre una Dichiarazione per la pace, sulla scorta degli appelli di Papa Francesco per la fine del conflitto tra Israele e Hamas e per la cessazione di tutte le guerre.