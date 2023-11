Diocesi: Assisi, stasera l’inaugurazione dell’edizione 2023-2024 della Scuola “Giuseppe Toniolo”. Mons. Sorrentino, “sarebbe bello che partecipassero politici e imprenditori”

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

“Partecipare alla nostra Scuola socio-politica significa entrare nel vivo della Dottrina sociale della Chiesa, approfondirne i punti cardine, conoscere i personaggi di rilievo che, come il beato Giuseppe Toniolo, sono stati antesignani di un modo di governare e di fare economia in cui l’uomo è al centro e il bene comune è il faro dell’agire individuale. Sarebbe bello che politici e imprenditori partecipassero per comprendere quanto siano attuali gli ideali e i principi della Chiesa”. A dirlo è il vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, in occasione dell’avvio del ciclo di lezioni dell’edizione 2023-2024 della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo”, la cui inaugurazione è fissata per oggi, giovedì 16 novembre, alle ore 18,30 presso l’Istituto Serafico con la relazione di mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza episcopale italiana. “Democrazia e partecipazione” i temi che faranno da filo conduttore ai vari relatori che si alterneranno, con 11 incontri, fino ad aprile prossimo.