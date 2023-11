Giornata mondiale poveri: Caritas Belluno-Feltre, domani presentazione del primo Bilancio sociale

In vista della VII Giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata domenica 19 novembre, la Caritas diocesana di Belluno-Feltre presenterà domani, venerdì 17 novembre, il primo Bilancio sociale. L’incontro, che fornirà l’occasione per riflettere sulla condizione di fragilità di molte persone, sarà ospitato dalle 18.30 presso il Centro congressi Giovanni XXIII di Belluno. Ad aprire i lavori – moderati dal direttore dell’“Amico del Popolo” – Carlo Arrigoni, saranno i saluti del vescovo Renato Marangoni e l’introduzione del direttore della Caritas diocesana, il diacono Francesco D’Alfonso; seguirà la presentazione del Bilancio sociale a cura dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse, che illustrerà gli aspetti più significativi dei dati rilevati a livello locale e confrontati con quelli del Rapporto Povertà 2023 di Caritas italiana.

“Il primo bilancio sociale della Caritas di Belluno-Feltre”, spiega il direttore D’Alfonso, è “un punto di partenza a livello di comunicazione, che raccoglie le esperienze di un cammino ricco di umanità e di fede, ma con potenzialità ancora da sviluppare. È un cammino che Papa Francesco ha indicato in occasione del cinquantesimo di Caritas italiana nel 2021, quando ha proposto alle Caritas in Italia le tre vie da percorrere: la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività”. “Il Bilancio sociale – aggiunge il diacono – esprime, con i dati sulle povertà e con le iniziative e i servizi che animano il territorio, il carattere e il ruolo propri della Caritas nella Chiesa e nel mondo, quelli dell’animazione alla testimonianza della carità con una eminente funzione pedagogica: è uno sguardo che si volge alle persone più fragili, ma anche alla comunità ecclesiale e civile, perché si costruisca una società solidale, nella quale nessuno sia abbandonato a sé stesso”.