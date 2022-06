Terzo Settore: Pallucchi, “finanziamento in DL semplificazioni buona notizia”

“Con il decreto Semplificazioni il Governo, grazie all’iniziativa della ministra Elena Bonetti, ha stanziato 58 milioni per il potenziamento, anche quest’anno, dei centri estivi per bambini e ragazzi. In questo modo potranno essere finanziate iniziative educative messe in campo dai Comuni e realizzate insieme al Terzo settore”. Sono queste le parole di Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale Terzo Settore, che aggiunge come la notizia sia stata accolta con favore, nonostante arrivi con un ritardo che rischia di non consentire un’adeguata programmazione da parte dei soggetti coinvolti. “Riteniamo inoltre che la cosiddetta emergenza giovanile, tutt’altro che terminata, è sempre più reale e acuita dai lunghi periodi di isolamento e dalle altre conseguenze della pandemia, e richiede per questo maggiori risorse da parte di tutte le istituzioni”. Il Forum nazionale Terzo Settore comunica che, come negli anni passati, lavorerà insieme agli enti locali per costruire una sinergia educativa, coinvolgendo i giovani attraverso la cultura, lo sport, l’educazione non formale. “Promuovere e valorizzare il più possibile queste esperienze sarà fondamentale per non lasciare sole le giovani generazioni, ma piuttosto accompagnarle e sostenerle nel complesso percorso di sviluppo e crescita individuale”, conclude Pallucchi.