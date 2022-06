Protezione civile: Mattarella, serve “un impegno per l’ambiente, per lo sviluppo sostenibile, per promuovere stili di vita che prevengano calamità”

“Gli Stati generali sono un’occasione per riflettere sullo stato delle cose, sull’esperienza fatta, sulla traduzione in concrete scelte delle motivazioni di origine, di partenza. Per riflettere sulle prospettive di impegno futuro, su temi non necessariamente legati a calamità o, meglio, legati a calamità endemiche come quella dell’ambiente”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura degli Stati generali del volontariato di Protezione civile presso l’aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi Roma Tre.

Il Capo dello Stato ha chiesto “un impegno per l’ambiente, per lo sviluppo sostenibile, per promuovere stili di vita che prevengano calamità e condizioni difficili per le nostre comunità”. “Sono certo che sarete all’altezza del compito”, il tributo di Mattarella che ha poi voluto “ringraziare la Protezione civile, il capo Dipartimento e i volontari, riuniti e coordinati dal Comitato per il volontariato, per quello che è stato fatto e viene fatto, nella fiducia di quello che verrà realizzato dal vostro impegno nel futuro”.