Diocesi: Prato, in 25 parrocchie l’oratorio estivo con quasi 2mila bambini e ragazzi coinvolti. Domani gli animatori ricevono il mandato dal vescovo Nerbini

Terminata la scuola, hanno preso il via anche a Prato le attività degli oratori estivi. Venticinque le parrocchie della diocesi coinvolte che offrono questa esperienza a quasi 2mila tra bambini e ragazzi, accompagnati e sostenuti da circa settecento animatori. “Numeri che si avvicinano a quelli pre-pandemia – afferma don Marco Degli Angeli, responsabile diocesano della Pastorale giovanile – e che testimoniano il grande desiderio di stare insieme per divertirsi, crescere e imparare”.

“Le mascherine saranno obbligatorie solo negli spazi chiusi e sarà ancora necessario procedere alla sanificazione degli ambienti e all’igienizzazioni delle mani, ma – osserva don Degli Angeli – il fatto che gran parte dei bambini siano vaccinati permette di non portare le mascherine all’aperto, di eliminare il distanziamento e di poter interagire più liberamente. Ad esempio, non sarà più necessario che i gruppi di ragazzi vengano seguiti sempre dagli stessi animatori”. Per preparare questi ultimi si è pensato a un metodo fortemente innovativo: l’ultima settimana di aprile e la prima settimana di maggio si sono svolti due corsi per gli animatori, tenuti da ragazzi che avevano già vissuto l’esperienza degli oratori estivi. Giovani che formano altri giovani, dunque, ma mantenendo salda l’attenzione sulla qualità di questa formazione: i giovani “senior”, che hanno formato i nuovi animatori, sono stati a loro volta accompagnati dall’Associazione italiana San Paolo Italia (Anspi).

Domani, nella cornice della serata Giovani in Festa, i nuovi animatori riceveranno il mandato dal vescovo Giovanni Nerbini. “Attraverso questa iniziativa – spiega il responsabile della Pastorale giovanile – vogliamo soprattutto inviare un messaggio alla città: i ragazzi hanno voglia di vivere, di autenticità, di stare insieme, e di qualcuno che si prenda cura di loro”. L’appuntamento è a partire dalle 18 con una caccia fotografica per le vie del centro storico e dopo la cena al sacco il protagonista sarà Gigi Cotichella con il suo show divertente e coinvolgente.

In programma poi, per il 1° luglio, la Festa degli oratori che si terrà alla Cascine di Tavola con tutti i partecipanti ai Grest.