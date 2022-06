Giornali Fisc: Casale Monferrato, dopo 40 anni don Paolo Busto lascia la direzione de “La Vita Casalese”. Al suo posto Mauro Facciolo

Passaggio di testimone alla direzione de “La Vita Casalese”, settimanale diocesano di Casale Monferrato. Dopo 40 anni alla guida lascia don Paolo Busto: “Un’interruzione – si legge sul giornale da oggi in distribuzione – dovuta alle sue condizioni di salute che negli ultimi mesi come molti amici, colleghi e collaboratori hanno avuto modo di constatare, gli hanno imposto ritmi più lenti, impegni meno pressanti”. Alla direzione del settimanale è stato chiamato Mauro Facciolo, giornalista professionista dal 1992, che proprio a “La Vita Casalese” ha mosso i primi passi della carriera che lo ha portato ad assumere anche l’incarico di caposervizio nella redazione alessandrina del quotidiano “La Stampa”, giornale per il quale ha lavorato fino al dicembre scorso.

“La Vita Casalese” – ha scritto don Busto nell’editoriale dell’ultimo numero del settimanale – “non l’ho mai considerata mia, ma della comunità cristiana e ho sempre avuto chiaro di svolgere un servizio delicato e importante: attraverso la cronaca, scorgere il cammino della storia, contribuire alla formazione attraverso la buona e precisa informazione, evidenziare le connessioni tra fede e impegno civile, stimolare nei credenti la fedeltà alla Tradizione e l’ansia della Profezia”. “Ringrazio il Signore ed i vescovi che mi hanno dato questa meravigliosa opportunità, ringrazio i collaboratori, i corrispondenti, i lettori per avermi aiutato per oltre quarant’anni”, ha proseguito, sottolineando che “è stato un primato da Guinness tra tutti i settimanali cattolici d’Italia”.

La Fondazione Sant’Evasio, editrice de “La Vita Casalese”, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a don Busto “per l’infaticabile direzione per oltre quarant’anni”.