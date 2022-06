Diocesi: Carpi, stasera in cattedrale mons. Manicardi presiederà la messa del Corpus Domini

Nella serata di oggi, giovedì 16 giugno, alle 20.30 nella cattedrale di Carpi, il vicario generale, mons. Ermenegildo Manicardi, presiederà la messa nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), seguita dall’adorazione eucaristica fino alle 23 e, in conclusione, la benedizione eucaristica. La celebrazione è organizzata dalla diocesi in collaborazione con le parrocchie della città di Carpi, per questo motivo le messe feriali pomeridiane saranno sospese in tutte le chiese.