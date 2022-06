Focolari: sarà inaugurato domenica 19 giugno il “nuovo parco giochi” di Loppiano, dove imparare a “costruire rapporti di pace tra tutti”

La speranza è che “in questo parco tanti bimbi, del territorio e visitatori, possano sperimentare la gioia spensierata del gioco che, come diceva Maria Montessori, è il lavoro del bambino”. Con questo spirito, domenica 19 giugno alle 10.30, alla presenza della sindaca di Figline e Incisa Valdarno Giulia Mugnai, viene inaugurato il nuovo parco giochi di Loppiano. “Costruito grazie alla generosità di tanti bambini e adulti – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla cittadella del Movimento dei Focolari -, il nuovo parco giochi di Loppiano vuole proporre un’esperienza di gioco inclusivo e accessibile a tutti”. Il parco si trova a valle del Salone San Benedetto, ospita altalene, un cavalluccio a molla, una palestra esagonale, una torre e un percorso ginnico. Ogni gioco è realizzato con materiali sostenibili. Intorno, da poco messe a dimora, alcune piante di leccio, cipresso, sughera e tiglio. Ad accogliere i visitatori, all’inizio del percorso, si trova il “Dado della pace”, che si ispira ai punti de “L’arte di amare” che Chiara Lubich aveva proposto, con un dado, ai bambini del Movimento dei Focolari. “Oggi è l’elemento essenziale del percorso di educazione alla pace “Living Peace”, diffuso in tutto il mondo”, spiegano i Focolari. “Sulle sue facce non ci sono numeri ma frasi che aiutano a costruire rapporti di pace tra tutti. L’obiettivo è quello di promuovere relazioni positive, potenziando le capacità pro-sociali dei bambini e rinforzando quelle degli adulti”. Per desiderio dei bambini della cittadella, è intitolato a Nicolas Nicodemo Crivelli, un bimbo di Figline e Incisa Valdarno che si è spento prematuramente il 5 giugno 2015, all’età di 5 anni, a causa di una terribile malattia.