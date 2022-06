Arte: Milano, a Villa Mirabello mostra con 200 opere realizzate da persone con disabilità. All’inaugurazione partecipa l’arcivescovo Delpini

Dal 17 al 22 giugno la Villa Mirabello, edificio del Quattrocento, raramente aperta per le visite al pubblico, ospita la mostra d’arte contemporanea “Nature”, un progetto nato nel 2021, durante il lockdown, come laboratorio creativo a distanza, che ha coinvolto 60 persone con disabilità che frequentano 12 servizi tra Centro diurno disabili), Servizio di formazione all’autonomia e comunità, enti pubblici e privati. Sono 200 le opere in esposizione, allestite in 4 grandi interventi site specific ottenuti – spiega un comunicato – utilizzando le immagini digitali di tutti i manufatti pervenuti, creati secondo le più disparate tecniche: il collage, la scultura in terracotta, il disegno, la fotografia, la pittura e molto altro. “Percorrendo le antiche sale di villa Mirabello i visitatori scopriranno la qualità e la varietà degli interventi che sono esposti in stretto dialogo con le decorazioni appena restaurate dell’antica riserva di caccia di Ludovico il Moro, angolo nascosto nell’odierna Milano”. L’intento è quello di “restituire la coralità delle proposte, facendo in modo che le opere generino, in chi si ferma a guardarle, nuovi spunti di riflessione e suggestioni”.

La mostra viene inaugurata domani, venerdì 17 giugno, alle 10.30, alla presenza di mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, mons. Angelo Bazzari, presidente della Fondazione Villa Mirabello, Lamberto Bertolé, assessore al welfare del Comune di Milano.