Diocesi: card. Betori (Firenze) al clero, “andiamo avanti insieme, come abbiamo fatto in questi anni”

“Accompagnare le fasce della popolazione che hanno subito i maggiori contraccolpi dall’isolamento e dalle altre forme di sofferenza a cui la pandemia a lungo ci ha condannato”. È l’invito del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, durante l’assemblea del clero in cattedrale. “Penso ai ragazzi, di cui si segnalano inedite problematiche psicologiche, ma anche agli anziani, che faticano di più nella ripresa sociale, e soprattutto alle fasce di popolazione più povere o di recente impoverite”, ha precisato il cardinale, secondo il quale “l’altro fattore da considerare è la ripresa della vita pastorale e liturgica secondo forme più condivise, in cui si segnalano cali di partecipazione ma anche l’affacciarsi di volti nuovi”. “Occorre fuggire la tentazione di riprendere tutto come era prima, perché tutto non è più come prima”, l’appello: “La pandemia ci ha cambiati e questo dovrebbe indurci a dare un volto nuovo anche alle nostre iniziative pastorali, seguendo i cambiamenti della società e facendo tesoro anche di quanto abbiamo dovuto inventare nelle fasi acute della pandemia, scambiando tra di noi esperienze e iniziative messe in campo da ciascuno”. A proposito della sua rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi fiorentina, presentata al Papa, secondo quanto previsto dalle norme canoniche, alla vigilia del compimento dei suoi 75 anni, Betori ha reso noto: “La rinuncia è stata accettata, ma al tempo stesso il Santo Padre mi ha chiesto di continuare nel governo pastorale della diocesi ‘donec aliter provideatur’. Ho accolto questo invito in spirito di obbedienza e nello stesso spirito sono pronto ad accogliere chi mi succederà sulla cattedra di san Zanobi, nei tempi, brevi o lunghi che siano, che la Santa Sede riterrà opportuni. Fino a quel momento nulla cambia per la vita della diocesi. Andiamo avanti quindi tutti insieme, nella comunione e con dedizione, come abbiamo fatto in questi anni”.