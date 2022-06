Pesticidi: Tavoletta (Acli Terra), “necessario dimezzare l’uso”. Incontri a settembre a Bologna e Assisi su biologico e Pac

“Nel 2020 l’uso dei pesticidi in Ue è diminuito dell’1% rispetto al 2019 e del 14% rispetto al 2015-17. Lo rende noto la Commissione europea. Secondo i dati, l’impiego dei pesticidi più pericolosi è diminuito del 9% rispetto al 2019 e del 26% rispetto al 2015-17. Il 22 giugno la Commissione europea dovrebbe presentare una proposta legislativa per dimezzare l’uso di pesticidi di sintesi entro il 2030 rispetto alla media del periodo 2015-17”. Lo ricorda oggi, in una nota, Acli Terra.

Nicola Tavoletta, presidente nazionale di Acli Terra, commentando i dati della Commissione Ue, dichiara: “La nostra organizzazione svolgerà a settembre a Bologna una due giorni sul biologico e sulla Pac proprio per sostenere questa svolta e continuerà su questo tema ad Assisi il 28 settembre. Nel frattempo stiamo dialogando con i nostri parlamentari europei per mantenere attenzione sul tema”.