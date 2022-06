Pellegrinaggi: presentato a Roma il documentario sul Cammino Ignaziano

“Un percorso tanto interessante quanto poco conosciuto”. Così Luca Bellizzi, delegato del Governo della Catalogna in Italia, ha definito il Cammino Ignaziano, oggetto del documentario “El Camí Ignasià”, prodotto da Animaset e diretto da Jordi Roigé, presente ieri sera alla Casa del Cinema per la presentazione romana del film, già proiettato in anteprima per i Gesuiti alla Filmoteca vaticana, alla presenza del padre generale, Arturo Sosa. Il film, che uscirà nelle sale quest’estate, permette allo spettatore di gustare la bellezza visiva e spirituale del percorso che Ignazio di Loyola percorse da Azpeitia a Manresa nel 1522, nel 500° anniversario di questo evento, che Manresa celebra con una serie di attività. “I pellegrini, il contesto e la bellezza del paesaggio ci hanno reso la vita facile”, ha spiegato Jordi Roigé riguardo alle operazioni di ripresa e montaggio del documentario, da lui definito “un lavoro artigianale”. Attraverso le esperienze di quattro pellegrini e di una guida, le immagini del documentario invitano a godere dell’architettura, dei monumenti, dei paesaggi, della fauna e della flora, della gastronomia, della cultura e delle persone del luogo che compongono il Cammino Ignaziano. In questo pellegrinaggio di 650 km, i pellegrini attraversano i Paesi Baschi, La Rioja, la Navarra, l’Aragona e la Catalogna, incontrando e interagendo con le persone, gustando i cibi tipici della cucina locale o contemplando i monumenti e la bellezza paesaggistica che li circonda. Mbassa Niang, Iñigo Medinilla, Iñaki Sánchez e Marta Burguet sono i pellegrini del documentario, persone di culture, regioni e religioni diverse. La guida del gruppo è il gesuita Josep Lluís Iriberri, direttore dell’Ufficio del pellegrino del Cammino Ignaziano, che da anni accompagna i pellegrini di tutto il mondo. Il documentario è prodotto da Animaset e ha la collaborazione dei Gesuiti, della Generalitat de Catalunya, del Patronat de Turisme di Lleida, del Turisme de La Rioja e del Comune di Manresa.