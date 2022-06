Giornalismo ambientale: Ucsi Molise, il 18 giugno giornata di formazione su “Rigenerare sostenibilità per una cultura della cura”

La connessione tra la questione ambientale e la questione sociale per garantire la sostenibilità in favore di sviluppo economico e progresso sociale, è l’ambito di interesse che Ucsi Molise ha individuato per la creazione di un evento di formazione giornalistica sul giornalismo ambientale. Sabato 18 giugno, dalle ore 9,30, avrà luogo l’iniziativa di formazione e di cultura dell’ambiente presso il nuovo Centro di Ricerca Polymères del progetto Res di Pozzilli (Isernia), al Bruco di via dell’Industria, inaugurato di recente dagli imprenditori Gruppo Valerio. La giornata è promossa da Ucsi Molise in collaborazione con Odg Molise, Gruppo Valerio, Rotary Club Campobasso e Isernia, Associazione Greenaccord (ente terzo di formazione).

“Rigenerare sostenibilità per una cultura della cura”, Best practices development del territorio, è il tema sul quale si svilupperanno due Panel: etica e cultura dell’ambiente e buone pratiche e divulgazione mediatica. Tra i relatori il presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona; il presidente dell’Odg Molise Vincenzo Cimino; la presidente di Ucsi Molise Rita D’Addona; il consulente ecclesiastico nazionale Ucid, don Antonio Mastantuono; il presidente di Greenaccord Alfonso Cauteruccio.

“A sette anni dalla Laudato si’ di Papa Francesco, Ucsi Molise intende risvegliare, nel proprio territorio, la consapevolezza della correlazione e della connessione, sollecitando una conversione collettiva che passa per una nuova educazione in grado di modificare la vita di ciascuno e gli stili di vita”, si legge in un comunicato.