Missioni: Cum Verona, corso di due giorni sulla comunicazione, in collaborazione con “Luci nel mondo”. Interviene Anna Pozzi

Prende il via domani a Verona il corso di comunicazione che il Cum, sezione di Missio che si impegna nella formazione missionaria, ha organizzato fino a sabato 18 giugno. L’obiettivo è indicato nel titolo: “Realizzare brevi video per comunicare la missione”, e il target a cui si rivolge è costituito dai comunicatori che si occupano di missio ad gentes, dagli operatori di pastorale missionaria e dalle équipe dei Centri missionari diocesani (Cmd) o Istituti missionari.

La giornata di venerdì 17 si apre con una introduzione a cura di Anna Pozzi, giornalista del Pontificio istituto missioni estere, che tratta il tema “Comunicare oggi la missione, tra approfondimenti e news”, fornendo elementi, stili e modalità indispensabili per parlare “del” e “dal” Sud del mondo. Fra i temi in discussione anche il prossimo Festival della Missione che si terrà a Milano a fine settembre-inizio ottobre.

A seguire sono in programma sessioni operative per insegnare ad ogni partecipante a realizzare brevi video e infografiche, strumenti ormai necessari anche nella comunicazione missionaria. Una particolare attenzione viene data all’importanza dello storyboard e alla gestione dei video sui social.

Gli organizzatori (il corso è in collaborazione con “Luci nel mondo”) sottolineano che “la metodologia seguita è molto operativa: partendo da una serie di immagini si può imparare a gestire al meglio riprese, suoni, testi, interviste”.