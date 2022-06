Paesi Bassi: la Croce della Gmg dal 14 ottobre al 6 novembre in pellegrinaggio nelle diocesi

Dal 14 ottobre al 6 novembre 2022, la Croce della Giornata mondiale della gioventù sarà accolta nelle sei diocesi dei Paesi Bassi. Lo annuncia un comunicato sul sito dei vescovi olandesi che spiega come il passaggio di questa Croce di 4 metri sia parte visibile della preparazione alla Gmg di Lisbona del 2023 e sia un invito a far circolare “il messaggio di pace, riconciliazione e perdono. Il pellegrinaggio si svolgerà in sei tappe, cominciando dalla arcidiocesi di Utrecht il 14 ottobre, per poi andare nella diocesi di Groningen-Leeuwarden (fino al 16 ottobre), quindi nella diocesi di Haarlem-Amsterdam (fino al 22 ottobre). Dal 22 al 26 ottobre sarà nelle diocesi di Rotterdam e Breda per poi passare a ‘s-Hertogenbosch, dal 26 al 29 ottobre, quindi a Roermond. Infine tornerà a Utrecht dove ci sarà la celebrazione di chiusura del pellegrinaggio il 6 novembre. Si potrà accompagnare la croce a piedi, in bicicletta, in treno o in battello, o sul furgone del gruppo di coordinamento. È a questa équipe che chi desidera accogliere la croce e i giovani nella propria comunità, dovrà rivolgersi, mentre le parrocchie, le famiglie e i monasteri sono invitati ad accogliere i gruppi di giovani durante il pellegrinaggio. Si potrà seguire il passaggio della croce anche online, sul sito di Young Catholic (http://wjdkruis.nl/) o sui social. La croce della Gmg era già stata in Olanda alla fine del 2003.