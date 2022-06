Protezione civile: Mattarella, “volontariato è risorsa di primaria importanza”, “scelta personale” che “esprime al meglio il richiamo dell’art. 2 della Costituzione”

“Il volontariato è risorsa di primaria importanza in Italia e nasce dalla spontanea, autonoma determinazione delle persone, come è avvenuto nel ’66 a Firenze con gli ‘angeli del fango’, 10 anni dopo in Friuli con tanti giovani e in tante altre circostanze. È una scelta personale” e “l’anima, l’essenza, la motivazione di questo movimento, di questa realtà è la personale scelta autonoma delle singole persone”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura degli Stati generali del volontariato di Protezione civile presso l’aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi Roma Tre.

“In realtà – ha proseguito il Capo dello Stato – il volontariato interpreta in maniera concreta, fortemente dimostrativa, quel che dice l’art. 2 della nostra Costituzione, con la sua formulazione che rappresenta la base di tutti i valori della Costituzione: l’uguaglianza, le varie espressioni della libertà”.

“La libera facoltà di associarsi che precede lo Stato e che lo Stato riconosce – ha spiegato Mattarella – è una delle modalità, delle forme in cui si dà sostanza ed espressione al nostro Paese come comunità”. “L’art. 2 – ha sottolineato ancora – richiama i doveri inderogabili di solidarietà” e “in questo caso, per il volontariato più che dovere è una vocazione, un impulso, un impegno, una scelta libera”. A “mettere insieme formazioni sociali che operano per la solidarietà è il volontariato, che esprime appunto al meglio questo richiamo fondamentale che l’art. 2 della nostra Carta indica”. “Lo abbiamo visto in tante circostanze”, ha continuato Mattarella riferendosi ai terremoti nel 2009 in Abruzzo, tre anni dopo in Emilia e in Lombardia, nel 2016-17 nel Centro Italia, e più recentemente per l’emergenza pandemica “in cui l’impegno del volontariato organizzato nelle Protezione civile è stato decisivo per sorreggere, sostenere e aiutare nelle esigenze improvvisamente presentatesi nelle persone maggiormente in difficoltà e più fragili”.