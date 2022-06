Diocesi: Pavia, solennità del Corpus Domini e un concerto per le vittime di tutte le guerre

Si chiama “Di musica & di Pace” ed è il concerto per le vittime di tutte le guerre che la Caritas diocesana di Pavia ha organizzato per sabato 18 giugno (dalle 21) presso la locale basilica del Santissimo Salvatore, conosciuta dai più come San Mauro. Il ricavato del concerto sarà devoluto a Caritas Pavia a sostegno dei progetti di aiuto all’Ucraina e all’Afghanistan, Paesi piegati dalla guerra; lo stesso concerto è in memoria delle vittime di tutti i conflitti che hanno insanguinato e insanguinano il mondo. Ad esibirsi sarà l’ensemble “L’armonico Tributo”; in programma musiche di Vivaldi, Porpora, Telemann e Bach. L’evento musicale è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Piccolo Chiostro San Mauro e la Chiesa ucraina di San Giorgio. “Vogliamo intendere questo appuntamento musicale lasciandoci ispirare da una nota frase di Fëdor Dostoevskij, ‘La bellezza salverà il mondo’ – commenta il direttore della Caritas diocesana, Roberto Dionigi –. Vogliamo che la bellezza della musica barocca che ascolteremo insieme si trasformi in uno strumento di pace”. Intanto oggi, giovedì 16 giugno, la Chiesa di Pavia celebra la solennità del Corpus Domini con una messa presieduta dal vescovo Corrado Sanguineti, nella chiesa di Santa Maria del Carmine; al termine seguirà la processione verso la cattedrale dove poi si svolgerà la benedizione eucaristica.