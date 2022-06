Diplomazia: Roma, in corso la riunione del Transatlantic Policy Network on Religion and Diplomacy

È in corso a Roma la riunione del Transatlantic Policy Network on Religion and Diplomacy, l’organizzazione che riunisce diplomatici e accademici europei e statunitensi per promuovere la consapevolezza del ruolo delle religioni nella diplomazia e negli affari internazionali. Organizzato dall’Ordine di Malta nella Villa magistrale – una delle sedi di governo dell’Ordine – alla riunione partecipano oltre venti persone, tra rappresentanti di istituzioni di stati membri dell’Unione europea, degli Stati Uniti e professori universitari. La tre giorni si è aperta ieri pomeriggio e prosegue oggi alla presenza della viceministra per gli Affari esteri italiana Marina Sereni. In agenda il ruolo delle istituzioni religiose e della diplomazia umanitaria nelle aree di crisi, in particolare alla luce della guerra in Ucraina. Ad aprire la riunione odierna – si legge in una nota – è stato il Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta, Albrecht Boeselager. “La religione ha molti valori condivisi con il mondo secolare in aree come i diritti umani, la conservazione e la protezione dell’ambiente e la giustizia sociale”, ha ricordato il Gran Cancelliere. “I leader religiosi svolgono un ruolo importante all’interno delle loro comunità nel formare i comportamenti e la comprensione del mondo circostante da parte delle persone. Pertanto, la consultazione con i leader religiosi dovrebbe essere un aspetto intrinseco dell’attività diplomatica”, ha proseguito Boeselager spiegando che la globalizzazione e il cambiamento della natura dei conflitti, con l’emergere di nuovi attori non statali, hanno messo a nudo i limiti della diplomazia convenzionale, aprendo la strada a una nuova forma di diplomazia che pone l’accento sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla comprensione. La Viceministra Sereni, che ha avuto un breve colloquio con il Gran Cancelliere Boeselager prima dell’inizio dei lavori, ha condannato i tentativi di manipolazione e strumentalizzazione delle religioni. Un fenomeno che “oggi possiamo combattere – ha detto – riconoscendo l’importanza del ruolo delle istituzioni religiose nella gestione degli affari sociali e politici”. La riunione prosegue domani con l’incontro in Vaticano con mons. Miroslaw Stanislaw Wachowski, sottosegretario per i Rapporti degli Stati con la Santa Sede, e con il card. Peter Turkson, cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze sociali.